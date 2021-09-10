С начала года задействованными в схеме судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов - это треть от реально импортируемого топлива.

Разоблачена масштабная контрабандная схема ввоза в Украину российского топлива через порты Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По оперативным данным, организаторы схемы использовали грузовые суда под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. При этом экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными "маячками" они направлялись в определенную акваторию, где осуществлялась перекачка нефтепродуктов с российских танкеров. Загруженные топливом суда возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

Установлено, что после пребывания в румынских, турецких и болгарских портах они возвращались в Украину. Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения товара, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и Государственной налоговой службы. Кроме того, для минимизации налогов были занижены объемы ввозимого топлива.

"Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что масштабная схема "беспрепятственного" ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской таможни, Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В ГБР сообщили, что в настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввезенные нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов покупки топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении соответствующих договорных и товарно-транспортных.

В настоящее время следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение - ГБР и СБУ в Одесской области.

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Автор: Лариса Козовая