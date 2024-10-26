Во время очередной переправки уклониста за границу всю группу накрыли правоохранители.

На Закарпатье правоохранители разоблачили креативную схему побега уклонистов за границу. Как сообщает Госпогранслужба, беглецы пытались на ходу сесть в поезд, который направлялся за границу.

По словам пограничников, организаторы схемы планировали подсадить "клиента" в пассажирский поезд международного сообщения "Чоп - Захонь". Что важно: "подсадку" должны были осуществить уже после того, как поезд прошел пограничный и таможенный контроль. Эти процедуры проводятся не непосредственно на линии границы, а на железнодорожной станции в определенной глубине украинской территории.

В случае успеха, клиент обещал организаторам 10 000 долларов вознаграждения: 500 долларов сразу, а остальные - после посадки в поезд.

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"Операция" проводилась в темное время суток неподалеку от границы с Венгрией. Один из участников преступной группы доставил клиента к месту, где поезд сбрасывает скорость. Второй участник схемы находился в вагоне: его задачей было открыть дверь в нужный момент и помочь "клиенту" заскочить внутрь. Однако в этот критический момент всех участников накрыли оперативники ГПСУ и Нацполиции.

Организаторов схемы задержали и отправили в изолятор временного содержания в Закарпатской области. Некоторые из них оказали сопротивление при задержании.

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