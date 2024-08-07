Еще 16 "путешественников" хотели выехать из страны в мясных тушах.

В Одесской области установлен антирекорд по количеству желающих незаконно попасть за границу - задержаны 48 мужчин призывного возраста, которые в одном грузовике пытались пересечь границу с непризнанным Приднестровьем.

Как сообщили в ГПСУ, пограничники с использованием беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик. "КАМАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, был буквально "забит мужчинами под самый верх".

Всего в грузовике было 48 мужчин призывного возраста, которые планировали пересечь границу с Приднестровьем.

"Оперативники ГПСУ установили, что стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тыс. грн с каждого клиента. Указанную сумму они должны были уплатить организатору - админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки. Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Однако не суждено - всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли", - рассказали пограничники.

Они обнародовали видео, на котором зафиксировано, как грузовик "подбирает" мужчин, в частности на трассе. "Пассажиры" ждали нелегального перевозчика возле кустарников зеленых насаждений, откуда выбегали, когда тот подъезжал. Также правоохранители показали, как остановили "Камаз", который полностью забит людьми - вообще непонятно, как такому количеству лиц удалось поместиться в кузове.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Кроме этого, они привлечены к админответственности по ст. 202 КУоАП за нарушение пограничного режима.

Также открыто уголовное производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В Управлении стратегических расследований в Одесской области рассказали, что нарушителей разоблачили в 3 км от государственной границы. "Заблокирован незаконный канал переправки лиц, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, злоумышленники подыскивали "клиентов" через созданную группу в телеграмм-канале. Обещали организовать для них так называемое "миграционное окно". С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты за предоставленные "услуги" и сообщали место и день для будущего сбора. Как правило, пересечение границы проходило группами в несколько десятков.

Водитель фуры перевозил мужчин на территорию ПМР по ранее определенному маршруту.

"Было установлено место и дату вероятного пересечения, поэтому 6 августа совместно с пограничниками провели мероприятия по задержанию нарушителей. Неподалеку государственной границы заблокировали "КАМАЗ". В кузове грузовика под тентом находилось 48 мужчин из разных регионов от 21 до 48 лет", - уточнили полицейские.

Также в полиции рассказали, что разоблачили двух граждан одной из стран Юго-Западной Азии - двое 39-летних иностранцев занимались перевозкой из Украины мясной продукции, но одновременно организовали переправку через границу мужчин призывного возраста.

"Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Молдову", - говорят в полиции.

За свои услуги каждый "клиент" должен был заплатить предпринимателям $6-$8 тыс. Кроме того, еще по 2000 евро последние планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за рубежом.

Полицейские изъяли грузовик, товаротранспортную документацию и телефоны, с помощью которых мужчины вели договоренность о пересечении границы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн грн.

Как в Украине ловят уклонистов

В конце июня в Одесской области правоохранительные органы помешали рекордному количеству уклонистов пересечь границу. Говорилось, что каждый из 47 "туристов заплатил мошенникам от 5 до 18,5 тысяч долларов. Сбор "клиентов" осуществлялся с помощью телеграмм-каналов. Но, ни своего слова дельцы не сдержали, ни даже "приличных" условий "переправки" не предоставили. Так, 47 мужчин были буквально "напакованы" в 4 грузовых микроавтобуса, где им предложили 100-километровое путешествие на матрасах.

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