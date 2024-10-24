Мужчина подозревается в вымогательстве взятки с предпринимателя, который и так не должен был быть мобилизованным.

Начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении за вымогательство у предпринимателя взятки за отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

При этом отмечают, что предприниматель и так имел законное право получить отсрочку от призыва, потому что получает впервые высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья.

"Однако военкомат предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку - талоны на одну тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тыс. долларов США", - сообщает ГБР.

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Военкома задержали после получения талонов на топливо, а в его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

Отмечается, что правоохранители провели обыск и в служебном кабинете чиновника, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.

Военкому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Незаконные схемы по предоставлению отсрочки в Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре на Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые формально зачисляли уклонистов на обучение для получения отсрочки от мобилизации. Правоохранители разоблачили 225 фейковых студентов.

В СБУ сообщали, что руководство университета без вступительных экзаменов зачисляло уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы. По данным СБУ, после разоблачения местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схеме".

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