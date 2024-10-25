По данным мэра города, мужчину уже мобилизовали.

На озере в парке Ивано-Франковска собака породы хаски загрызла черного лебедя. Оказалось, что ее владелец уклонялся от прохождения военной службы.

Как проинформировали в полиции Ивано-Франковской области, об инциденте, который произошел утром 24 сентября, правоохранителям сообщил очевидец.

На месте полицейские установили владельца собаки. Им оказался 27-летний местный житель, который выгуливал животных.

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Директор коммунального предприятия "Центр развития города и рекреации" Руслана Василюк сообщила, что владелец двух собак породы хаски выгуливал их в парке без поводка.

"Одна из собак прыгнула в озеро и начала охотиться на парковых лебедей. На команды хозяина собака не реагировала. На глазах посетителей хаски загрыз одного из черных лебедей, который сидел на острове", - рассказала она.

По ее словам, коммунальное предприятие и другие посетители парка неоднократно делали замечания по поводу нарушения правил выгула собак этому мужчине.

"Однако реагирование было агрессивным, о чем засвидетельствовали присутствующие посетители представителям патрульной полиции. На одну из посетительниц с маленькой дочкой он набросился с кулаками, что зафиксировано нами на видео", - отметила директор.

За нападение собаки на лебедя полицейские составили на его владельца административный протокол. Ему грозит штраф, а также конфискация животных.

Мэр города Руслан Марцинкив в эфире ТРК "Вежа" заявил, что владелец собаки был уклонистом.

"Этот человек сегодня (24 октября - УНИАН) попал в ряды ВСУ", - сказал чиновник.

По его словам, правонарушитель должен возместить парку стоимость лебедя, который, по официальным документам, стоил более 14 тысяч гривен.

В Ривненской области браконьеры убили краснокнижного лося

В Ривненской области правоохранители разоблачили трех мужчин, которые во время незаконной охоты убили краснокнижного лося.

Двум из них удалось скрыться, а одного правоохранителям удалось задержать. У него изъяли зарегистрированное ружье с патронами, а в рюкзаках было мясо убитого лося. Злоумышленникам может грозить штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

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