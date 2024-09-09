Он погиб от ранений. Травмированы еще три человека.

В городе Лубны Полтавской области мужчина бросил гранату возле супермаркета, в результате чего один человек погиб, еще трое травмированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, информация от медиков о том, что по улице Монастырской в Лубнах рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека, поступила 8 сентября около 23:00.

В полиции выяснили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся в неизвестном направлении. В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело с многочисленными ранениями (вероятно, от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УКУ.

В полиции отмечают, что причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Взрыв гранаты в Луцке

В начале июля в Луцке на улице мужчина из машины бросил гранату в людей. По данным СМИ, пострадали пять человек.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

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