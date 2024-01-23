В результате взрыва никто не пострадал.

В Мукачево ночью неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета, в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает полиция Закарпатья, сегодня около 4 утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "Тревога" с одного из объектов – частного дома в Мукачево.

На месте происшествия полиция выяснила, что хозяин квартиры-депутат Закарпатского облсовета. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

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Впоследствии выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас оперативники работают над раскрытием этого преступления и задержанием подозреваемого.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, речь идет о депутате Закарпатского областного совета VIIІ созыва от ВО "Батькивщина" Георгии Горвате.

Он с начала созыва входил в состав постоянных комиссий облсовета по вопросам трансграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации; развития бизнеса, производственной инфраструктуры, банковской деятельности и инвестиций.

С ноября 2023 года Горват – председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса, развития села и землеустройства.

Также является директором государственного предприятия "Диспетчерская служба пассажирских перевозок".

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье - детали

15 декабря 2023 года в селе Керецки на Закарпатье во время заседания сессии сельсовета депутат Сергей Батрин бросил на пол три гранаты, которые сразу взорвались.

В результате подрыва пострадали два десятка человек, включая подозреваемого. Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.

Впоследствии в медучреждениях умерли двое раненых, которые были депутатами сельсовета.

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