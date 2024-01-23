В Мукачево ночью неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета, в результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщает полиция Закарпатья, сегодня около 4 утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "Тревога" с одного из объектов – частного дома в Мукачево.
На месте происшествия полиция выяснила, что хозяин квартиры-депутат Закарпатского облсовета. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.
Впоследствии выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал.
Отмечается, что сейчас оперативники работают над раскрытием этого преступления и задержанием подозреваемого.
Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.
Как стало известно УНИАН из собственных источников, речь идет о депутате Закарпатского областного совета VIIІ созыва от ВО "Батькивщина" Георгии Горвате.
Он с начала созыва входил в состав постоянных комиссий облсовета по вопросам трансграничного сотрудничества, развития туризма и рекреации; развития бизнеса, производственной инфраструктуры, банковской деятельности и инвестиций.
С ноября 2023 года Горват – председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса, развития села и землеустройства.
Также является директором государственного предприятия "Диспетчерская служба пассажирских перевозок".
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье - детали
15 декабря 2023 года в селе Керецки на Закарпатье во время заседания сессии сельсовета депутат Сергей Батрин бросил на пол три гранаты, которые сразу взорвались.
В результате подрыва пострадали два десятка человек, включая подозреваемого. Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.
Впоследствии в медучреждениях умерли двое раненых, которые были депутатами сельсовета.