В Польше украинец, напавший на своего семилетнего сына и жену с ножом, признался в содеянном. Его проверят на вменяемость.
Об этом пишет польское издание se.pl.
По словам 27-летнего Дмитрия Т., он хотел убить сына Максима и жену Анастасию, чтобы "защитить свою семью от чего-то еще худшего".
В тот день он пошел на кухню, выпил стакан воды, после чего взял нож и напал на родных.
Читайте такжеСтала известна судьба ребенка, найденного в "доме" из листов гипсокартона в Киеве (фото)Он рассказал, что семье угрожала "какая-то группа, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и все, что у них было". Поэтому он решил убить их, а затем покончить с собой.
Он несколько раз ударил себя ножом в грудь, после чего выпрыгнул со второго этажа.
Прокуратура уже предъявила украинцу обвинения в убийстве сына и покушении на убийство жены.
Эксперты проверят, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное заключение.
Украинец напал с ножом на свою семью в Польше
5 октября в городе Тарнов мужчина напал с ножом на своих жену и сына. Женщина рассказала, что он "обнял ее и ребенка, потом достал нож и напал".
После этого он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа. Его супруга говорит, что ранее он проходил психиатрическое лечение.
Прибывшие медики не сумели помочь раненному ребенку - мальчик скончался на месте.