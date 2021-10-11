Он говорит, что после нападения пытался покончить с собой.

В Польше украинец, напавший на своего семилетнего сына и жену с ножом, признался в содеянном. Его проверят на вменяемость.

Об этом пишет польское издание se.pl.

По словам 27-летнего Дмитрия Т., он хотел убить сына Максима и жену Анастасию, чтобы "защитить свою семью от чего-то еще худшего".

В тот день он пошел на кухню, выпил стакан воды, после чего взял нож и напал на родных.

Читайте такжеСтала известна судьба ребенка, найденного в "доме" из листов гипсокартона в Киеве (фото)Он рассказал, что семье угрожала "какая-то группа, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и все, что у них было". Поэтому он решил убить их, а затем покончить с собой.

Он несколько раз ударил себя ножом в грудь, после чего выпрыгнул со второго этажа.

Прокуратура уже предъявила украинцу обвинения в убийстве сына и покушении на убийство жены.

Эксперты проверят, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Украинец напал с ножом на свою семью в Польше

5 октября в городе Тарнов мужчина напал с ножом на своих жену и сына. Женщина рассказала, что он "обнял ее и ребенка, потом достал нож и напал".

После этого он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа. Его супруга говорит, что ранее он проходил психиатрическое лечение.

Прибывшие медики не сумели помочь раненному ребенку - мальчик скончался на месте.

Автор: Людмила Жерновская