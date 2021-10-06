Лечившийся у психиатра молодой отец напал с ножом на жену и сына, которые переехали к нему в мае.

В Польше произошла бойня в украинской семье, в результате которой погиб семилетний мальчик.

О трагедии сообщило Radio ZET.

Инцидент произошел утром 5 октября в городе Тарнов в Малопольском воеводстве, где 28-летний мужчина напал с ножом на своих жену и сына.

По словам его жены, злоумышленник "обнял ее и ребенка, потом достал нож и напал". После этого он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но был задержан.

Прибывшие медики не сумели помочь раненному ребенку - мальчик скончался на месте. Его мать и отец находятся в больнице.

Читайте такжеВ Польше горе-мать задушила троих своих детей в возрасте от 8 месяцев до 4 летМотивы такого жуткого преступления остаются неясными, но журналистам женщина рассказала, что ее муж проходил психиатрическое лечение.

Кроме того, мужчина уже несколько лет легально работает в Польше, а мае 2021 года забрал к себе жену и сына из Украины.

Ведется следствие. После разрешения медиков злоумышленника допросят.

Ранее УНИАН сообщал, что этим летом в озере Шперек на западе Польши утонул двухлетний украинец - пока его родители спали, малыш подошел к водоему и упал с пристани.

А в Быдгоще взрослый поляк напал на двух украинских детей из-за самоката и сломал одному из них нос.

Автор: Станислав Кожемякин