По данным боевиков, инцидент произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово".

В пятницу, 16 июля, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После этого на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.

Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Жители оккупированного Донецка предполагают, что загорелось подземное топливохранилище. Мол, об этом свидетельствует расположение на видео.

Но как сообщают пропагандисты боевиков, инцидент якобы произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово" примерно в 14:30. Его причины все еще выясняют.

На место взрыва сразу выехала группа местных спасателей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко