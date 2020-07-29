В Одесской области суд отправил под ночной домашний арест школьницу, избившую сверстницу

Малолетняя передана под надзор своей матери. Все указанные ограничения и меры воспитательного характера установлены до того момента, пока злоумышленница не окончит школу.

Овидиопольский районный суд Одесской области отправил под ночной домашний арест школьницу, избившую сверстницу в феврале текущего года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд рассмотрел в предварительном закрытом заседании ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении малолетней нарушительнице, которая 13 февраля возле моста через реку Акаржанку в пгт Великодолинское избила девочку. Ссора произошла на почве личных неприязненных отношений, обусловленных тем, что потерпевшая якобы распространяла ложные слухи о подозреваемой.

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В результате, злоумышленница в присутствии сверстников схватила девочку за волосы, повалила на землю, и сев на ее сверху, нанесла множественные удары руками по лицу и голове. Потерпевшая получила телесные повреждения в виде ссадины теменной области.

Суд постановил применить к малолетней злоумышленнице принудительные меры воспитательного характера в виде: предупреждения, ограничения досуга - запрета покидать свое место жительства в период с 21:00 до 07:00.

Также для нее установлены особые требования, в частности, на нее возложены обязанности систематически посещать учебное заведение, в котором она учится до получения обязательного полного среднего образования, не допускать пропусков обучения без уважительных причин и пр.

Как отмечается, малолетняя передана под надзор своей матери. Все указанные ограничения и меры воспитательного характера установлены до того момента, пока злоумышленница не окончит школу.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Овидиопольском районе Одесской области возле школы девочка избила сверстницу под видеозапись, которую подростки выложили в социальные сети. Об избиении дочери в полицию заявила мать потерпевшей.

Сообщалось, что во время конфликта возле Великодолинской школы ее дочь, 2006 г. р., избила 12-летняя школьница.

События квалифицированы по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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