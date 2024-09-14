Тело на дороге заметил один из водителей и вызвал полицию.

В Измаильском районе Одесской области нашли на дороге мертвого парня, который якобы выпал из багажного отсека микроавтобуса. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, вечером 12 сентября 19-летнего жителя Сафьяновской громады без признаков жизни обнаружил один из водителей. Тело было на дороге между населенными пунктами Каланчак и Лощиновка. Мужчина вызвал полицейских, которые в ходе проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий установили, что перед заявителем тем же путем проехал микроавтобус Mercedes-Benz.

Впоследствии правоохранители разыскали транспортное средство с водителем - 56-летним жителем той же громады.

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"Мужчина сообщил, что в багажном отсеке микроавтобуса перевозил рабочих с поля домой, среди которых был и погибший. Впрочем, он не видел, когда именно тот покинул транспортное средство, и предположил, что юноша мог выпасть во время движения", - рассказали правоохранители.

Говорится, что водителя проверили на состояние опьянения - он был трезв.

Сейчас следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт, если они повлекли смерть потерпевшего и т.д.). В рамках начатого производства будут устанавливаться полные обстоятельства происшествия. Микроавтобус помещен на штрафплощадку, будет проведен ряд экспертиз.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, погиб житель Каланчака, травмы, которые привели к смерти, он мог получить в результате падения с авто, которое передвигалось на скорости. Однако окончательную причину смерти должна установить экспертиза.

Напомним, в Одесской области 30 августа столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погиб ребенок, еще два ребенка и взрослый были доставлены в больницу. В легковушке было шесть человек, все они получили травмы. Пользователи соцсетей, которые увидели последствия ДТП, заявили, что произошло жуткое событие, люди были "разбросаны на дороге". На видео, которое появилось в сети, попал погибший ребенок.

Впоследствии стало известно, что в больнице умер еще один человек, который получил травмы в этом ДТП. Выяснилось, что погибли две дочери водителя - 29-ти и 9-ти лет. Две внучки 9-ти и 6-ти лет госпитализированы. Самой водительнице и ее 61-летнему пассажиру медики оказали помощь на месте.

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