По словам очевидцев, люди "разбросаны" на дороге.

В Одесской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погиб ребенок, еще два ребенка - в больнице. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло сегодня, 30 августа, около 19:00.

Предварительно установлено, что возле населенного пункта Егоровка произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В легковушке было шесть человек, все они получили травмы.

"Погиб один ребенок. Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двум взрослым оказана помощь на месте", - рассказали полицейские.

Видео дня

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Пользователи соцсетей, которые увидели последствия ДТП, говорят, что произошло жуткое событие.

"Люди тупо разбросаны на дороге: ужасное ДТП с пострадавшими на трассе Одесса - Киев", - говорится в сообщениях.

На видео, которое появилось в сети, попал погибший ребенок, и группа людей, которые, вероятно, оказывают помощь другим пострадавшим.

ДТП в Украине - детали

Недавно в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. В результате аварии один ребенок и один взрослый, который осуществлял сопровождение детской группы, погибли. Всего в автобусе находилось 19 детей и 4 взрослых. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Н-03 вблизи с. Вишнополь Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Всего в автобусе находилось 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя.

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