Дело расследует Печерское управление полиции.

В Киеве произошел новый уличный конфликт. Мужчина заявил, что его избил народный депутат. Об этом сообщает столичная полиция.

"В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано и по заявлению проводится проверка.

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Обстоятельства и подробности происшествия не приводятся. Также в полиции не стали раскрывать личность народного депутата, против которого заявитель выдвинул свои обвинения.

Другие инциденты в Киеве и области

Как писал УНИАН, житель Софиевской Борщаговки под Киевом открыл стрельбу из окна дома. Инцидент произошел утром в четверг. Граждане сообщили в полицию, что мужчина стреляет из окна. Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет. Личность стрелка установили. К счастью обошлось без пострадавших.

Также мы рассказывали, что в начале августа на Киевщине взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина, его дочь попала в больницу. По предварительным данным, погибший отдыхал с компанией друзей, взял в руки гранату. В результате неосторожного обращения она сдетонировала.

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