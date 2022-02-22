Ее уничтожили на специальном полигоне.

В Одесской области мужчина вместо рыбы выловил в реке Днестр минометную мину калибра 60 мм времен Второй мировой войны

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что сегодня утром в службу спасения обратился мужчина, который сообщил о том, что во время рыбалки в селе Маяки нашел подозрительный предмет.

Как выяснилось, рыбак "поймал" минометную мину калибра 60 мм времен Второй мировой войны.

Опасная находка уничтожена на специально отведенной площадке.

Ранее в Одессе патрульный Дмитрий Петюк задержал мужчину, который ворвался в кафе с топором и начал крушить все вокруг.

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