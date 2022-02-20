На Потемкинской лестнице развернули 100-метровый флаг Украины.

В Одессе тысячи людей вышли на марш Единства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна начала движение от Соборной площади, где участники акции начали собираться примерно в полдень.

В марше приняли участие известные в городе активисты, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, морские курсанты, некоторые местные депутаты и депутаты Верховной Рады, белорусы, оппозиционно настроенные к Александру Лукашенко, представители грузинской диаспоры и прочие.

Кроме того, по ходу движения к колонне присоединялись обычные, которые специально пришли, чтобы принять участие в марше, или случайно оказавшиеся рядом. Многие пришли семьями, с маленькими детьми. Впереди колонны несли большую растяжку с надписью "Единая Украина", несли 100-метровое сине-желтое полотнище, в руках тысячи людей были флаги Украины. Также в колонне шли с белорусским бело-красно-белым флагом, флагами Грузии, США, крымских татар, Евросоюза. Курсанты университета внутренних дел принесли, в том числе большой плакат с фотографиями Героев Небесной сотни.

Во время шествия колонна скандировала: "Вместе и до конца!", "Одесса – это Украина", "Крым – это Украина!", "Донбасс – это Украина!", "Вооруженным силам Украины – слава!", "ВМС Украины – слава!", "Слава – Украине!". Кроме того, выкрикивали: "Героям Небесной сотни – слава!", "Украина – превыше всего!", "Путина здесь не ждут!", "Одна, единая, соборная Украина!".

Периодически пели шуточную песенку про российского президента, придуманную в 2014 году украинскими футбольными фанатами.

Огромная колонна прошла по Дерибасовской, через Думскую площадь и мимо здания мэрии вышла на Приморский бульвар, откуда проследовала к памятнику Дюку де Ришелье, где прошел непродолжительный митинг и собравшиеся совместно исполнили Гимн Украины.

Затем люди растянули на Потемкинской лестнице 100-метровый флаг Украины. Все это время они продолжали скандировать вышеназванные лозунги.

Участников акции, которая была анонсирована через социальные сети, собралось больше, чем предполагалось. Когда шедшие впереди подходили к Дюку, "хвост" колонны еще находился в районе Думской площади. Шествие сопровождали полицейские, движение транспорта было перекрыто.

В одесских Telegram-каналах опубликовали видео, снятые на Марше Единства.

Обострение на Донбассе - что известно

18 февраля главари террористов "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Российскую Федерацию. Позже выяснилось, что видео террористов Пасечника и Пушилина записали за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

В обстрелах боевики обвинили ВСУ. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

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