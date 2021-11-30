Правоохранителей вызвали, потому что военнослужащий топором пытался выбить дверь в чужую квартиру

В Одесской области задержан военнослужащий, который топором выбивал дверь чужой квартиры и покусал полицейского.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера в Раздельнянском районе.

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что человек в военной форме топором пытается вырубить дверь в одну из квартир на 5-м этаже", - сообщили в полиции.

Правоохранители прибыли на место. Во время задержания злоумышленник укусил полицейского за руку. Предположительно, он был под воздействием наркотических средств.

Читайте такжеВ Тернополе мужчина три дня поджигал и крушил авто в разных районах города (видео)Как установили правоохранители, перед инцидентом произошел конфликт между 22-летним подозреваемым и его "коллегой, что проживал в указанной квартире".

Нарушителя задержали. По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в поселке Лиманское. Задержанный - военнослужащий (офицер). У него был топор и предмет, похожий на нож. Оппонент, в квартире которого задержанный пытался выбить дверь, также является военнослужащим.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кривом Роге водитель после аварии прокусил руку патрульному полицейскому и ударил сотрудника Национальной гвардии.

По словам пресс-службы патрульной полиции города, один из участников, 42-летний водитель Volkswagen был пьян. Во время общения с полицейскими он угрожал физической расправой, а затем нанес телесные повреждения.

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Автор: Лариса Козовая