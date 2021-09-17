ЧП произошло, когда трамвай следовал из депо на маршрут.

Сегодня в Одессе трамвай смертельно травмировал пожилую женщину.

ак сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", чрезвычайное происшествие случилось в 05:20, когда трамвай следовал из депо на маршрут по улице Балковской.

"Трамвай пересек улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора и сбил пожилую женщину, когда она внезапно вышла на рельсы из-за электроопоры", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что бетонная опора существенно ухудшила водителю обзор. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: пенсионерка попала под переднюю часть вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью.

На месте работал следователь. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, в центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил человека. Инцидент произошел поздно вечером 3 сентября на улице Старопортофранковской, на участке между улицами Большая Арнаутская и Тираспольская.

Трамвай, следовавший по маршруту №5, сошел с рельсов и сбил 51-летнего мужчину, который шел по тротуару.

Автор: Лариса Козовая