Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня в Одесской области в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла в 13:30 на трассе Одесса-Мелитополь, возле села Иваново.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2104" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель "ВАЗ-2106" не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП 61-летний пассажир одной из машин погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставлены в больницу с различными травмами.

В настоящее время правоохранители устанавливают полные обстоятельства случившегося.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погиб пятилетний ребенок.

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Автор: Лариса Козовая