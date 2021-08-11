Теперь за содеянное отдыхающему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Полицейские задержали 37-летнего жителя Черкасской области, который на побережье Одессы проломил череп работнику развлекательного заведения - тот сдавал в аренду шезлонги.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

"Не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий начал с мужчиной ссору, а когда не хватило слов - пустил в ход кулаки. Во время потасовки злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, нападавший с места преступления скрылся, однако полицейским удалось его разыскать в центре города.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его забрали в изолятор временного содержания. Теперь нападавшему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова