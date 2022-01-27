Нападавшие не знали пожилого мужчину, но утверждают, что тот оскорбил их знакомую в пункте обогрева.

В Одессе возле пункта обогрева двое бездомных жестоко избили мужчину, который от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в конце прошлой недели на Куликовом поле пьяные злоумышленники жестоко избили незнакомого им человека. Его доставили в больницу, где через несколько дней из-за полученных травм он скончался.

Оперативники задержали правонарушителей. Это уроженцы Херсона и Одесской области без постоянного места жительства. По словам мужчин, с потерпевшим они столкнулись в пункте обогрева, расположенном на Куликовом поле, там он якобы оскорбил их знакомую. Поэтому злоумышленники разозлились и избили его.

За совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как стало известно УНИАН, окровавленного пожилого мужчину обнаружили возле пункта обогрева в ночь на 23 января. Волонтеры вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего в больницу.

Читайте такжеВ Днепре срочник устроил кровавую бойню на Южмаше: все подробности расстрела нацгвардейцевНапомним, 12 января в Одессе в связи с резким похолоданием развернули четыре пункта обогрева. Один из них открыли на Куликовом поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала). Его обустроили волонтеры. Пункт рассчитан почти на 200 человек.

Ранее УНИАН писал, как, по словам пастора протестантской миссии, которая занимается пунктом обогрева, неподалеку неизвестные забросили женщину в мусорный бак, надеясь, что пенсионерка замерзнет на смерть.

Также он рассказывал, как "скорая" привезла и оставила возле палатки волонтеров мужчину, который впоследствии там умер.

А еще в пункт обогрева за помощью пришел человек, которому неизвестные порвали уши.

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