Неизвестный умер, вероятно, от передозировки наркотиков.

16 января в Одессе, возле пункта обогрева на Куликовом поле умер мужчина, которого привезла и оставила скорая помощь.

Об этом сообщил Федор Герасимов - пастор христианской миссии "Новая жизнь", по инициативе которой развернули пункт.

По его словам, медики привезли мужчину, которому до 40 лет. Они сказали, что тот должен "провериться", а потом может обогреться в волонтерской палатке. Однако через 20-30 минут неизвестный скончался.

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Как отмечает Герасимов, медики не могли не понимать, что мужчина нуждается в оперативной медицинской помощи.

"Если бы ее оказали, он бы выжил", - считает пастор. По его словам, у мужчины на голове гематома, но, скорее всего, причиной смерти стала передозировка каким-то наркотическим веществом.

"У нас пункт обогрева, а не медицинской помощи… Сюда нужно привозить людей, если они замерзают, а, если кто-то нуждается в медицинской помощи, его нужно везти в больницу…", - сказал Герасимов.

Пастор также обнародовал видео, на котором запечатлен умерший мужчина.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе в связи с резким похолоданием развернули четыре пункта обогрева. Один из них открыт на Куликовом поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала). Он рассчитан почти на 200 человек.

28 января 2021 года в пункт обогрева, развернутый на том же месте, ворвались злоумышленники, избили бездомных и попортили имущество. Их задержали.

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