Пострадавший утверждает, что травмы получил в результате избиения. .

В Одессе в пункт обогрева на Куликовом поле за помощью пришел мужчина, которому неизвестные порвали уши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пастор христианской миссии "Новая жизнь", по инициативе которой 12 января развернут этот пункт, Федор Герасимов.

Пастор обнародовал соответствующую видеозапись того, как 38-летнему мужчине, живущему на улице, обрабатывают раны. Герасимов акцентирует, что шокирован состоянием травмированного человека. Медработник, которая промывала раны и накладывала повязку, сказала, что потерпевшему оперативно требуется квалифицированная помощь хирурга.

У человека рваные раны ушей: одно практически висит, второе заполнено кровью и гноем. Кроме того, в горле мужчины гнойная рана. Он утверждает, что травмы получил в результате избиения неизвестными примерно неделю назад, но не знает, кто это сделал – на него напали сзади.

Пастор не исключает, что увечья причинили "малолетки или дети богатых родителей", которые таким образом, издеваясь над бездомными, развлекаются.

Потерпевший утверждает, что у него есть жилье в пригороде, также в Суворовском районе Одессы проживают его родители. Тем не менее, он ведет асоциальный образ жизни, по его словам, примерно полгода из-за того, что его бросила жена. Пастор предложил мужчине переехать в приют.

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Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе в связи с резким похолоданием развернули четыре пункта обогрева. Один из них открыт на Куликовом поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала). Его обустроили волонтеры. Пункт рассчитан почти на 200 человек.

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