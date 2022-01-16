Очевидцы, нашедшие пожилую женщину, считают, что напавшие хотели, чтобы та замерзла насмерть.

На Куликовом поле в Одессе пожилую женщину бросили в мусорный бак.

Пенсионерку в баке нашли в 3 часа ночи волонтеры круглосуточного пункта обогрева для бездомных, установленного местной протестантской миссией. Об инциденте вечером 15 января на своей странице в Facebook рассказал пастор миссии Федор Герасимов.

По его словам, неизвестные закинули женщину в мусорный бак и подкатили его к пункту обогрева, надеялись, что пенсионерка замерзнет насмерть.

"Есть люди, у которых ничего святого нет. ... Что эти люди думали? Что она замерзнет, и потом чтобы дали резонанс, что возле пункта обогрева в мусорном баке нашли мертвую замерзшую бабушку. Я хочу сказать тем людям... побойтесь Бога. Есть справедливый судья, который может рассудить и наказать", - сказал Герасимов.

Сейчас, как утверждает пастор, женщину доставили в городскую больницу №11.

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