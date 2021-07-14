Полицейские предполагают, что мужчина совершил самоубийство.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 33-летнего мужчины при падении с 7-го этажа жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело обнаружили сегодня возле жилого дома на улице Академика Королева.

По предварительным данным, 33-летний мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Читайте такжеНе было ключей: житель Львова погиб при попытке залезть в собственную квартиру

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая