В настоящее время правоохранители предполагают самоубийство.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 23-летнего парня при падении с 14-го этажа жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня на улице Педагогической (Приморский район города).

По данным полиции, 23-летний парень выпрыгнул с балкона арендованной квартиры на 14-м этаже многоэтажки.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В социальных сетях очевидцы сообщают, парень погиб на Педагогической, 23 – в жилом комплексе "Лимнос". Отмечается, что его видели сидящим на скамейке возле дома, затем он вошел внутрь здания, поднялся наверх и выпрыгнул из окна. После ЧП к погибшему подбежала плачущая девушка.

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Автор: Лариса Козовая