Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического происшествия.

В Одессе 2-летний ребенок погиб при падении с пятого этажа. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла вечером 5 мая на проспекте Добровольского.

"Мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома", - рассказали правоохранители.

По предварительной информации, когда отец отошел ненадолго в комнату, малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Трагедии с детьми в Украине - детали

В феврале в Одессе 13-летняя девочка прыгнула с 9-го этажа жилого дома та погибла. Тело местной жительницы было обнаружено возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.

В Броварах 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла. Она упала с 14 этажа.