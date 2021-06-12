Свой поступок подозреваемая пояснила тем, что экс-муж над ней издевался.

В Суворовском районе Одессы задержана 56-летняя женщина за убийство бывшего супруга.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером 10 июня от медиков в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажки на ул. Николаевская дорога обнаружен мертвый мужчина.

Как выяснилось, 60-летний потерпевший скончался от проникающего ранения в шею.

По подозрению в умышленном убийстве мужчины задержали его бывшую 56-летнюю жену. По ее словам, после развода они с супругом не разъехались, продолжали проживать в одной квартире, но отношения между ними были плохими. Экс-супруги часто ссорились, и женщина утверждает, что бывший муж над ней издевался.

Во время последнего конфликта она ударила его ножом. Подозреваемой вменяют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Она помещена в изолятор временного содержания.

В квартире, где произошло убийство, полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

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Автор: Лариса Козовая