На Хмельнитчине будут судить мужчину, подозреваемого в заказе убийства бывшей сожительницы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Его задержали в апреле этого года, предупредив совершение преступления.
"Правоохранители получили информацию, что 49-летний житель Буковины запланировал убийство своей бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Установлено, что заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов США", - говорится И сообщении.
Правоохранители сымитировали "исчезновение и убийство" женщины, чтобы "исполнитель" предоставил заказчику доказательства. Во время передачи средств заказчика задержали.
Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника передан в суд.
Ранее правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 42-летнего Анара Мамедова возле ресторана "Артист" в Днепре. Это 28-летний гражданин Азербайджана по имени Юсиф. Ему заочно сообщили о подозрении. Розыск подозреваемого продолжается.
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