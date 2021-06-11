Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в $2,1 тысячи.

На Хмельнитчине будут судить мужчину, подозреваемого в заказе убийства бывшей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Его задержали в апреле этого года, предупредив совершение преступления.

"Правоохранители получили информацию, что 49-летний житель Буковины запланировал убийство своей бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Установлено, что заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов США", - говорится И сообщении.

Правоохранители сымитировали "исчезновение и убийство" женщины, чтобы "исполнитель" предоставил заказчику доказательства. Во время передачи средств заказчика задержали.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника передан в суд.

Ранее правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве 42-летнего Анара Мамедова возле ресторана "Артист" в Днепре. Это 28-летний гражданин Азербайджана по имени Юсиф. Ему заочно сообщили о подозрении. Розыск подозреваемого продолжается.

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Автор: Юрий Годован