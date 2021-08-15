Лошадь упала и, вероятно, повредила ногу.

В Одессе в ночь с субботы на воскресенье посреди улицы упала лошадь.

Видео с места произошедшего публиковали очевидцы в социальных сетях.

По словам одной из очевидцев, животное не могло идти по брусчатке из-за стертых подков, а кучер не обращал на это внимание и заставлял лошадь двигаться.

"Дело в том, что мы не могли выехать с парковки, так как карета перегородила проезд. А все потому, что у коня стерты подковы, и он скользит по брусчатке как по льду, выйти под горку не может. На комментарий от меня, дабы не издевался над животным, чувак сказал, что ни капельки не издевается и 100 раз так делал", - сообщила девушка.

В результате животное упало. На заснятых видео заметно, что нога лошади подвернута и на ней виднеется что-то красное.

"Конь упал и, скорее всего, сломал ногу. Вместо того чтобы отстегнуть его, этот мужчина дергал его вместе с каретой, пытаясь поднять. У меня разрывается сердце от того, что животное это лишь бизнес в 21 веке", - рассказала очевидица.

В итоге лошадь подняли. Люди просили мужчину не трогать животное, однако тот утверждал, что конь в хорошем состоянии и пытался его увести.

Тем временем на место вызвали полицию. По словам очевидцев, правоохранители составили протокол по 89 статье КУоАП (Жестокое обращение с животными), однако затем сказали, что это не является жестоким обращением с животными, и не хотели изымать лошадь.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика и кадры увечий

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В частности, закон повышает штрафы за жестокое обращение с животными, запрещает причинять домашним животным боль, страдание или угнетение и содержит еще ряд новых норм.

Автор: Катерина Комолова