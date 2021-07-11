В результате стрельбы были ранены три человека, в том числе полицейский.

Так называемый "голосеевский стрелок" Иван Мартынюк, устроивший на днях стрельбу в Киеве, знал, что стреляет в сотрудника полиции.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

В частности, чиновника спросили, может ли человек использовать зарегистрированное оружие, если в его квартиру кто-то лезет.

"Посягательство на жилье в данном случае полицейским могло быть? Нет, не могло. Ситуация была конфликтная, до того могло происходить что угодно. Мы говорим с того момента, когда туда приехали полицейские, представились через дверь, начали вести с мужчиной в квартире переговоры, когда был выстрел в сторону полицейских. Я настаиваю на том, что он знал, что там полицейский", - подчеркнул Мартыненко.

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Он также пояснил, что если говорить о применении оружия с целью защиты своего жилья, то возникает "тонкий вопрос":

"Есть пределы жилища, и эти границы точно не за дверью. И когда мы применяем оружие или другие средства в пределах квартиры - да, пожалуйста, но надо четко понимать, что пуля летит не до двери, а дальше".

Как сообщал УНИАН, утром 7 июля в Киеве прошла спецоперация по задержанию вооруженного гражданина. По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по поводу конфликта в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья через дверь закрытой квартиры в направлении находившихся там полицейских и других лиц.

В результате три человека получили ранения, двое, в том числе полицейский,- огнестрельное.

Мужчина также пытался поджечь квартиру, в которой находился. Позже его задержали.

8 июля Ивану Мартынюку сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Автор: Юрий Годован