Мера пресечения действует до 5 сентября.

Суд арестовал Ивана Мартынюка, который открыл стрельбу в одной из киевских многоэтажек и ранил полицейского и двух гражданских лиц.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, сегодня Голосеевский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мера пресечения действует до 5 сентября.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Как сообщал УНИАН, утром 7 июля в Киевепецоперация по задержанию вооруженного гражданина. По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по поводу конфликта в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья через дверь закрытой квартиры в направлении находившихся там полицейских и других лиц.

В результате три человека получили ранения, двое, в том числе полицейский,- огнестрельное.

Мужчина также пытался поджечь квартиру, в которой находился. Позже его задержали.

8 июля Ивану Мартынюку сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Автор: Антонина Доломанжи