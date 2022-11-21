Российские боевики сразу же заявили о "попадании взрывоопасного предмета".

Мощный пожар вспыхнул во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Ночью загорелись емкости на территории нефтебазы.

По данным российских оккупантов, пожар возник якобы из-за "попадания взрывоопасного предмета".

"По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м3 на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м3, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна", - говорится в сообщении.

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Нефтебаза расположена на улице Антропова в Червоногвардейском районе Макеевки. Информация о возгорании поступило в 3:06. По состоянию на 10:00 боевики сообщили о ликвидации возгорания.

Ситуация в Донецкой области - что известно

В поледние дни августа украинские военные пошли в контрнаступлении по всей линии фронта. В Донецкой области от российских оккупантов освобождили 40 населенных пунктов. При этом в Офисе президента указали, что Москве не нужны Донецкая и Луганская области.

На освобожденных от россиян территориях Украины постоянно находят тела мирных жителей. 20 октября стало известно о 12 гражданских, которых убили россияне во время оккупации - восемь тел нашли в Лимане, два в Новоселовке и два в Сосновом.

В свою очередь российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Днецкой области. Так, захватчики нанесли ракетный удар по Святогорску.

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