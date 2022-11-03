Отмечается, что в Богородичном не один день шли ожесточенные бои, оно было важно для россиян, ведь оттуда открывался путь на Славянск.

В сети появились фото села Богородичное Донецкой области рядом со Святогорском. Российские оккупанты практически уничтожили его дотла, в населенном пункте не осталось уцелевших домов.

Кадры из села опубликовали журналисты "Радио Свобода" в Telegram. Отмечается, что в Богородичном не один день шли ожесточенные бои, оно было важно для русских, ведь оттуда открывался путь на Славянск.

Видео дня

Украинские военные смогли отбить все штурмы рашистов и не пустить врага в город.

Однако само Богородичное подверглось очень серьезным разрушениям. На фото видно, что все здания в селе повреждены, мост разбит, повсюду лежит сгоревшая техника россиян. Там почти не осталось людей, на улицах можно увидеть только бездомных животных.

Село очень пострадало за время оккупации российских войск. О временном пребывании в Богородичном военных РФ гласит "живопись" с восхвалениями Путина и захватнической символикой, который они оставили по себе.

Как писал УНИАН, украинские военные освободили село Богородичное в Донецкой области 11 сентября. Защитников шокировало то, что они увидели в освобожденном населенном пункте.

Ситуация на Донбассе

Сейчас идет наступление ВСУ на востоке и юге Украины. Известно, что в двух общинах Донецкой области от российских оккупантов освобождены 40 населенных пунктов. К деоккупированным Святогорску и Лиману Донецкой области подвели электричество.

По оценкам аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кремневую.

В офисе президента Украины добавили, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области.

В то же время на деоккупированных территориях продолжают находить тела убитых русскими украинцев. Так, 20 октября стало известно, что правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых российскими военными во время оккупации. Отмечается, что 8 тел нашли в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.

Вас также могут заинтересовать новости: