В ОП уверены, что удерживать захваченную Донецкую область российские оккупанты могут только определенное время, пока там воюют мобилизованные заключенные.

России уже безразличны Донецкая и Луганская области, она готова отдать эти территории в обмен на "маленький клочок" украинской земли.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Они им не нужны. Они готовы отдать их", - подчеркнул он

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По мнению Подоляк, Россия стремиться захватить Запорожскую область, где расположена атомная электростанция.

"Они хотят забрать только маленький клочок под названием часть Запорожской области, где находится город Энергодар, для того чтобы украсть у нас Запорожскую атомную электростанцию. Это единственное их желание, которое на сегодняшний день осталось", - считает он.

Подоляк также уверен в том, что удерживать захваченную Донецкую область оккупанты РФ могут только определенное время, пока там воюют мобилизованные заключенные.

"Это единственное направление – Бахмутское направление, где эти зеки воюют. И за ними стоят заградительные отряды. Классика. Российская классика. У нас уголовники все, штрафбаты, а позади за нами заградительные отряды. Вот сейчас мы видим уже 42 или 43 год. А они даже оружие туда 40-х годов подтягивают", - добавил Подоляк.

Ситуация на Донбассе

Сейчас на юге и востоке Украины продолжается контрнаступление ВСУ. После молниеносного контрнаступления на Харьковщине и Лиманском направлении украинские воины продолжили движение в сторону Кременной и Сватово на Луганщине. Освобождены несколько населенных пунктов. Оккупанты пытаются построить систему обороны.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

Как писал УНИАН, ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, на Донбассе вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

По данным аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.

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