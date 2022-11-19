За текущие сутки враг нанес по объектам в Украине два ракетных удара и осуществил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате ракетного удара российских оккупантов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Святогорске Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00, обнародованной в Facebook.

"За текущие сутки враг нанес 2 ракетных удара и осуществил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск", - сказано в сообщении.

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Кроме того, как информирует Генштаб, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В то же время вражеские войска осуществляли обстрелы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.

Ситуация на Донбассе:

В октябре 2022 года началось наступление ВСУ на востоке и юге Украины. В двух общинах Донецкой области от российских оккупантов были освобождены 40 населенных пунктов. К деоккупированным Святогорску и Лиману Донецкой области подвели электричество.

По оценкам аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кремневую.

В офисе президента Украины добавили, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области.

В то же время на деоккупированных территориях продолжают находить тела убитых русскими украинцев. Так, 20 октября стало известно, что правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых российскими военными во время оккупации. Отмечается, что 8 тел нашли в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.

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