Вчера российские оккупанты убили мирного жителя, еще 5 человек получили ранения.

В Донецкой области правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых российскими военными во время оккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Заречном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых русскими во время оккупации: 8 в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом. Еще 5 человек за вчера получили ранения", - рассказал он.

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Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине - Донецкая область

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. ВСУ уже освободили почти всю Харьковскую область, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах, в том числе Донецкой области, находят тела убитых и замученных гражданских украинцев, а также братские могилы.

В частности, на днях в Лимане Донецкой области обнаружили тела шести гражданских, убитых российскими захватчиками во время оккупации. В этом городе украинские военные подняли государственный флаг 1 октября, а 2 октября Лиман полностью был зачищен от российских войск. Уже 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу с телами погибших во время российской оккупации. В первые дни эксгумировали 20 тел на месте массового захоронения. Как установили эксперты, это тела гражданских и военных. Среди погибших обнаружили также семью с двумя детьми.

15 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что защитникам Украины труднее всего в Донецкой области на Бахмутском направлении. Лидер страны подчеркнул, что воины держат позиции.

Летом власти ввели обязательную эвакуацию жителей незахваченной части Донецкой области. Люди должны были покинуть этот регион до начала отопительного сезона.

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