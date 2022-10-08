В частности, речь идет о Лиманской и Святогорской территориальных общинах.

В двух общинах Донецкой области от российских оккупантов освобождены 40 населенных пунктов.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в деоккупированных городах и селах региона постепенно возвращается жизнь.

"На сегодня в Донецкой области освобождены 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской территориальных общинах. Там начато восстановление инфраструктуры, продолжаются стабилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.

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Также сейчас обследуются разрушенные дома и осуществляется поиск их владельцев. "Отметим, что только в Святогорске обнаружили более 260 таких зданий", - сказано в сообщении.

В министерстве заявляют, что в селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение, а в городе Святогорск ведутся работы по восстановлению мобильной связи.

Кроме того, начала активно поступать гуманитарная помощь населению: от местных властей, ЮНИСЕФ, Общества Красного Креста Украины. Это, в частности, продукты, предметы гигиены, приборы для обогрева помещений.

"Продолжаются начисления социальных выплат населению. В освобожденных городах Лиман и Святогорск, а также в поселке городского типа Яровая Донецкой области возобновлена выплата пенсий. С момента деоккупации Пенсионный фонд Украины через Укрпочту уже выдал более 8 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Еще осуществляется выплата единовременного пособия от общества Красного Креста Украины. Только за последние 3 дня указанная гуманитарная организация выплатила местным жителям более 700 тыс. гривен.

Как сообщал УНИАН, 1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

2 октября Лиман полностью был зачищен от российских войск.

В освобожденном городе обнаружено около 200 одиночных и одну братскую могилу с телами погибших во время российской оккупации. В братской, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще придется установить", - отметил он.

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