Водитель такси в Севастополе ударил в нос пассажирку, узнали журналисты.

В городе Севастополь, расположенном в захваченном Россией Крыму, таксист после спора о гендерном неравенстве жестко поступил с женщиной по имени Людмила, которая работает водителем троллейбуса.

Женщина ехала домой в такси вместе с подругой после корпоратива, и по дороге они обсуждали недостатки мужчин, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

Читайте такжеПрав не было, от теста отказался: в Крыму горе-водитель врезался в здание "поселкового совета" (видео)По его данным, в разговор женщин вклинился водитель, был спор.

До конца поездки аргументы у участников спора закончились. Людмила, выйдя из машин, ударила по стеклу, а потом получила в нос от водителя.

Женщина попала в больницу, мужчина сломал ей нос.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Ялте мужчина устроил аварию, а потом говорил "полицейским", что является "судьей", толкал их, а также хватал за форму.

По предварительным данным, ДТП в Ялте устроил 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич.

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