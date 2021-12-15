Мужчина, который представился "судьей", плохо держался на ногах.

В городе Ялта, который находится в захваченном Россией Крыму, мужчина устроил ДТП, а потом говорил "полицейским", что является "судьей", начал их толкать и хватал за форму.

Мужчина врезался в авто Porsche, которое стояло на ул. Рузвельта, сообщил Telegram-канал 112 и показал видео, на котором запечатлен конфликт между водителем-нарушителем и "правоохранителями".

Читайте такжеВ Крыму горе-мать после ДТП "атаковала" медиковПо его данным, за рулем машины, которая въехала в Porsche, находился 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич.

На видео с места происшествия видно, что "судья" едва держался на ногах.

По предварительным сведениям, он находился в состоянии опьянения.

Как в Ялте после ДТП "судья" общался с "полицейскими":

"Судья": "Я вам показываю, что я судья Центрального районного суда города Симферополя (показал удостоверение – Ред.). Вы видели?";

"Полицейский": "И что?";

"Судья": Стоять! (Начал толкать правоохранителей – Ред.);

"Полицейские": "Тихо, успокойся…".

Потом злоумышленник хватал "правоохранителей" за форму.

Напомним, вечером 15 ноября в Крыму на территории поселка городского типа Николаевка Симферопольского района мужчина на авто Chevrolet врезался в здание так называемого "поселкового совета", никто не пострадал.

Водитель иномарки не имел при себе прав и не захотел проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Справка УНИАН. Россия незаконно аннексировала украинский Крым весной 2014 года. Ряд стран Запада не признали полуостров "российским" и наказали РФ за агрессию против Украины – ввели санкции.

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Автор: Екатерина Присяжнюк