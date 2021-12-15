В городе Ялта, который находится в захваченном Россией Крыму, мужчина устроил ДТП, а потом говорил "полицейским", что является "судьей", начал их толкать и хватал за форму.
Мужчина врезался в авто Porsche, которое стояло на ул. Рузвельта, сообщил Telegram-канал 112 и показал видео, на котором запечатлен конфликт между водителем-нарушителем и "правоохранителями".
Читайте такжеВ Крыму горе-мать после ДТП "атаковала" медиковПо его данным, за рулем машины, которая въехала в Porsche, находился 62-летний судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич.
На видео с места происшествия видно, что "судья" едва держался на ногах.
По предварительным сведениям, он находился в состоянии опьянения.
Как в Ялте после ДТП "судья" общался с "полицейскими":
"Судья": "Я вам показываю, что я судья Центрального районного суда города Симферополя (показал удостоверение – Ред.). Вы видели?";
"Полицейский": "И что?";
"Судья": Стоять! (Начал толкать правоохранителей – Ред.);
"Полицейские": "Тихо, успокойся…".
Потом злоумышленник хватал "правоохранителей" за форму.
Напомним, вечером 15 ноября в Крыму на территории поселка городского типа Николаевка Симферопольского района мужчина на авто Chevrolet врезался в здание так называемого "поселкового совета", никто не пострадал.
Водитель иномарки не имел при себе прав и не захотел проходить тест на наличие алкоголя в крови.
Справка УНИАН. Россия незаконно аннексировала украинский Крым весной 2014 года. Ряд стран Запада не признали полуостров "российским" и наказали РФ за агрессию против Украины – ввели санкции.