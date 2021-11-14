Инцидент произошел возле севастопольского госпиталя, узнали журналисты.

В захваченном РФ Крыму контрактника из 810-й бригады морской пехоты российского Черноморского флота задержали после того, как он пытался передать сослуживцу в военный госпиталь сверток с наркотиками.

Злоумышленник пришел в медучреждение, которое находится в Севастополе по адресу Госпитальный спуск, 1, и на контрольно-пропускном пункте начал передавать гостинцы, в частности, сверток, и после этого его попытался задержать местный "полицейский", сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

Читайте такжеВ Крыму "отжигали" москвичи: голая женщина била пособника РФ, а мужчина пустил в ход "крепкие слова"По данным канала, морпех начал сопротивляться, толкнул "правоохранителя" и пытался скрыться.

"…Морпеха удалось скрутить, к нему приставили наряд и стали ждать силовиков. Те подтвердили, что в пакетике оказались наркотики. А пациента выписали из больницы за нарушение режима и вместе с товарищем по несчастью увезли на допрос", – отмечается в сообщении.

Ранее в Севастополе произошел еще один интересный инцидент – на проспекте Октябрьской Революции продавщица со стихийного рынка напала с ножом на "сотрудников полиции", которые намекнули, что она занимается незаконной деятельностью.

Женщину задержали, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: Екатерина Присяжнюк