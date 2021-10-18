На полуострове женщина атаковала "полицейских", а потом ее задержали, узнали журналисты.

В городе Севастополь, расположенном в захваченном Россией Крыму, продавщица со стихийного рынка напала с ножом на пособников оккупантов – так называемых "сотрудников полиции", и теперь ей грозит пожизненное лишение свободы.

Инцидент в Крыму случился на проспекте Октябрьской Революции, злоумышленнице 48 лет, и она торговала овощами, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

"Двое участковых прогуливались по проспекту…, когда заметили 48-летнюю торговку овощами. Они намекнули ей, что такая деятельность незаконна. Но женщина восприняла реплику в штыки: достала нож и побежала на "полисменов", – отмечается в сообщении.

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По данным канала, женщину задержали "правоохранители", отвезли в так называемый "отдел полиции" и начали проверку.

На подконтрольной РФ территории действует российский Уголовный кодекс. За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) грозит, в частности, пожизненное лишение свободы.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Крыму "патрульные" остановили машину, за рулем которой был пьяный житель Москвы. Москвич оскорблял пособников оккупантов и пытался сбежать.

На месте преступления была голая туристка из Москвы, бывшая жена нарушителя. "Правоохранители" утверждали, что москвичка казалась пьяной, бранилась и несколько раз ударила одного из "патрульных".

Автор: Екатерина Присяжнюк