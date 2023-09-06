После удара авто с семьей украинского защитника вылетело в кювет и перевернулось.

В жуткой аварии в Кировоградской области погиб украинский военный, а его дочь умерла в больнице. ДТП произошло из-за нетрезвого водителя на Skoda Fabia, который вылетел на встречную полосу движения.

Авто от удара вылетело в кювет - что известно об аварии

40-летний сержант Николай Спащук приехал в отпуск. Он с дочкой Ульяной и женой Еленой отправились на запад Украины, чтобы навестить отца Николая. 26 августа семья возвращалась домой. За рулем Skoda Octavia Tour был Николай, супруга сидела рядом на пассажирском сидении, а дочка находилась сзади за креслом водителя.

Авария произошла около 22:30 на трассе Стрый – Изварино возле Пятихаток. От сильного удара машина военного вылетела в кювет и перевернулась.

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Издание Obozrevatel пишет, что Елену и еще живую Ульяну отвезли в детскую областную больницу. Женщина вспоминала, что дочь постоянно держала ее за руку. Девочку отвезли в реанимацию с черепно-мозговой травмой, но спустя пару минут вышел врач и сказал, что Ульяна умерла. После этой новости у Елены случился инсульт.

Отмечается, что удар пришелся на сторону водителя, поэтому тело военного вырезали из авто. У него были переломы грудной клетки, ребер, таза, раздроблена нога, открытый перелом локтя. Он умер от травматического шока.

Банки из-под пива и чипсы в машине - что известно о виновнике аварии

Виновником аварии оказался 30-летний Юрий С. Он находится под стражей без права внесения залога.

"Мне известно, что в этот день он выпивал вместе со своей сестрой и ее мужем. Мои друзья снимали место ДТП. Там мы нашли 37 банок из-под пива, на переднем сидении лежали чипсы. Стрелка спидометра его машины остановилась на цифре 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови", – рассказала старшая дочь погибшего военного Анастасия.

Правоохранители считают, что Юрий нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто.

По данному факту открыто уголовное производство открыто по части 4 статьи 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Смертельное ДТП в Киеве - что известно

25 июля на Берестейском проспекте водитель Volkswagen во время комендантского часа сбил военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате один военный умер от полученных травм, а другой - госпитализирован в тяжелом состоянии. Водителя сразу же задержали.

25 июля мужчине сообщили подозрение по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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