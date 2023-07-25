Второй нацгвардеец госпитализирован в тяжелом состоянии, виновник ДТП задержан.

Этой ночью в Киеве на одном из блокпостов сбили двух нацгвардейцев. Один от полученных травм погиб на месте, водителя авто задержали.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, начато расследование по факту смертельного ДТП (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Отмечается, что авария произошла около 00:05 этой ночью в Святошинском районе столицы.

По данным следствия, водитель автомобиля двигался по Берестейскому проспекту и совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

"В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в тяжелом состоянии", – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали на месте водителя авто 2000 года рождения. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Позже в полиции Киева уточнили, что в результате ДТП были травмированы двое нацгвардейцев: одного медики осмотрели на месте, а другого - госпитализировали.

По данным правоохранителей, водитель легковушки Volkswagen на большой скорости совершил наезд на военных, которые несли службу на блокпоста, а затем протаранил еще два припаркованных автомобиля. В одной из них находился военный территориальный центр комплектования. Также в полиции добавили, что погибшему военнослужащему было 49 лет, а травмированному – 26.

Правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", не обнаружившего алкоголь в его организме. Следовательно, дальнейшие экспертизы установят, находился ли мужчина под действием наркотиков.

Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Судья тандыр сбил насмерть военного на блокпосту-что известно

В конце мая в Киеве произошло похожее ДТП, когда глава Макаровского райсуда Киевщины Алексей тандыр на блокпосту сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

По словам свидетелей, судья был пьян, в его машине обнаружили полупустую бутылку алкоголя. Тандыра задержали и взяли под стражу без права внесения залога.

Впоследствии стало известно, что экспертиза подтвердила пребывание тандыра в состоянии алкогольного опьянения во время аварии. Также известно, что судья пытался скрыть следы опьянения.

Другая же экспертиза установила, что автомобиль тандыра в момент аварии двигался со скоростью примерно 100 км в час. 17 июля судье стало известно, что прокураура просит взять тандыра под стражу без залога.

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