Правоохранители сообщили виновнику аварии о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Водителю легковушки, который совершил смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Как сообщает Офис генпрокурора, мужчина получил подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Согласно УКУ, вторая часть этой статьи предусматривает смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение.

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Следовательно, водителю авто грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП на блокпосту в Киеве - детали

После полуночи 25 июля на Берестейском проспекте в столице мужчина на легковушке сбил двух нацгвардейцев, которые несли службу на посту. Один из военных погиб на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, дальше авто протаранило две машины, которые стояли вдоль дороги. В одной из них находился военный территориального центра комплектования, который также пострадал. Его медики осмотрели на месте.

Водителя задержали на месте. Предварительно, он был трезв, ведь "Драгер" полицейских показал отсутствие в крови мужчины алкоголя.

Правоохранители рассказали, что планируют провести экспертизу, которая определит, находился ли водитель в состоянии наркотического опьянения.

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