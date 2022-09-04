Взрыв произошел в частном доме в селе Ивановка, в Белоцерковском районе.

В Киевской области в частном доме взорвался газ. Уже известно о пострадавших, среди них есть ребенок - семимесячный младенец.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Киевщины.

"3 сентября в 23:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси в селе Ивановка на вул. Петровских Ставищенской территориальной громады", - говорится в сообщении.

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На место инцидента выехал личный состав восьмой Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Уже установлено, что в результате взрыва произошло разрушение двух стен дома. Травмы получили две женщины 1973 и 1994 года рождения. Также травмировался семимесячный ребенок.

"Маму и дочь доставлены в ожоговый центр Киевской клинической больницы №2 с ожогами лица I-II степени", - добавили в ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине 7-летний мальчик залез в электротрансформатор.

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