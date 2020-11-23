При падении с такой высоты у человека практически не было шансов выжить.

В Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района произошла трагедия: оборвался лифт с пассажиром. Человек погиб.

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Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Как сообщается, кабина лифта пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.

У 52-летнего грузчика ТЦ шансов выжить в такой ситуации было мало. Он умер до приезда скорой.

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Автор: Екатерина Лиманская