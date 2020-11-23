От полученных травм пассажир лифта погиб на месте / фото УНИАН
В Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района произошла трагедия: оборвался лифт с пассажиром. Человек погиб.
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Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
Как сообщается, кабина лифта пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.
У 52-летнего грузчика ТЦ шансов выжить в такой ситуации было мало. Он умер до приезда скорой.
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