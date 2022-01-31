Всех людей из зданий эвакуировали.

Волна минирований прокатилась по Киеву. Правоохранители проверяют аэропорта "Киев", Центральный железнодорожный вокзал и школы столицы.

Об этом сообщает ТСН.

В полиции сообщили, что поступило анонимное сообщение о минировании учебных заведений и объектов инфраструктуры. По указанным адресам выехали полицейские, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители эвакуировали людей и проводят проверку на наличие взрывоопасных предметов. Работа вокзала, аэропорта и школ приостановлена.

Стоит отметить, что в Киеве более 400 школ.

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16 января в Одессе "заминировали" памятник. "Жертвой" псевдоминеров стал первый одесский градоначальник.

20 января неизвестные сообщили о "минировании" здания Офиса президента. Полиция Киева среагировала мгновенно. Здание на улице Банковой осмотрели взрывотехники.

24 января поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Еще 13 января начали поступать сообщения о минировании учебных учреждений города и ТРЦ и все они оказались ложными. Из-за этих сообщений школы города перевели на дистанционную форму обучения до 21 января.

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