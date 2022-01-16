"Жертвой" псевдоминеров стал первый одесский градоначальник.

В Одессе неизвестные сообщили о заминировании памятника дюку де Ришелье, установленного на Приморском бульваре.

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Одесской области.

Днем в воскресенье, 16 января, правоохранители получили вызов о якобы заминировании памятника дюку де Ришелье

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С целью проверки информации на Приморский бульвар направили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Вызов оказался ложным.

"Объект правоохранители проверили и никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили", - отметили в главке.

Этот памятник на Приморском бульваре появился в 1828 году и стал первым памятником Одессы.

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