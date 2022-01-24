В Кривом Роге правоохранителям поступило сообщение о минировании всех школ города.
Об этом сообщает сайт "Первый Криворожский".
Школьников из-за этого перевели на дистанционную форму обучения.
"Сегодня, 24 января, поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что для безопасности детей и сотрудников в городе было принято решение о том, что школы сегодня работать не будут.
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Издание сообщило, что еще 13 января начали поступать сообщения о минировании учебных учреждений города и ТРЦ и все они оказались ложными. Из-за этих сообщений школы города перевели на дистанционную форму обучения до 21 января, но с сегодняшнего дня занятия в школах должны были проходить в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями установили и задержали мужчину, который совершил серию "минирований" в Мелитополе.